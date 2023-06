Homem é preso por tentar matar ex-mulher a facadas em Niterói

Rio - Um homem foi preso por agentes da 28ª DP (Praça Seca), nesta quinta-feira (29), acusado de agredir e tentar matar a ex-mulher a facadas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi capturado no bairro Inhoaíba, Zona Oeste do Rio.



De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, passou a perseguir e ameaçar a vítima. Em abril deste ano, ela foi atacada pelo ex-companheiro com diversos golpes facadas no estacionamento do Terminal Rodoviário de Niterói, enquanto voltava do trabalho para casa. A mulher se defendeu, pediu ajuda e foi socorrida por um colega. O acusado fugiu do local.



Na ocasião, ela registrou um boletim de ocorrência e afirmou que o ex-companheiro era violento e possessivo. Segundo os agentes, após as agressões, ele continuou ameaçando a vítima e mandava mensagens de áudio. Os policiais levantaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e solicitaram à Justiça um mandado de prisão.



Por meio de monitoramento, o acusado foi localizado e preso. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal.