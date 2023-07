Incêndio atinge loja de departamentos em São Gonçalo; veja vídeo

Rio - Clientes tiveram que sair às pressas de um prédio comercial na rua Doutor Alfredo Backer em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no fim da manhã desta sexta-feira (30), após um incêndio atingir o local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 11h10, no número 500, para conter o fogo iniciado na Casa e Vídeo, loja de departamentos anexa ao supermercado Carrefour. Veja o vídeo abaixo.



Clientes filmaram o momento de tensão entre as pessoas que estavam dentro e fora do prédio. Imagens mostram também muita fumaça na entrada do supermercado. Segundo testemunhas, todos que estavam dentro do edifício, incluindo funcionários e clientes, foram retirados do local.

Veja imagens:

Incêndio em prédio comercial em Alcântara, no município de São Gonçalo, assusta clientes e funcionários no fim da manhã desta sexta-feira (30).#ODia



No prédio funciona, além do supermercado e da loja de departamentos, lojas de cosméticos, colchões e também uma academia. Devido à academia estar no terceiro piso, estes clientes foram os últimos a saírem.

A operação foi encerrada às 15h05, sem vítimas. Informações iniciais dão conta de que um transformador teria explodido na Casa e Vídeo. A perícia no local foi realizada e os responsáveis pelo edifício comercial aguardam o resultado.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se a 74ª DP (Alcântara) vai investigar as causas do incêndio.

O Carrefour disse que o incêndio não aconteceu em uma de suas lojas, mas sim em um comércio ao lado. A reportagem tenta contato com a Casa e Vídeo para maiores esclarecimentos.