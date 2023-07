Irmão de Pedro Scooby deixa delegacia após quitar débito por falta de pagamento de pensão

Rio - O empresário João Vitor da Mota Vianna, de 33 anos, irmão do surfista Pedro Scooby, deixou a 32ª DP (Taquara), na Zona Oeste do Rio, por volta das 16h desta sexta-feira (30), após quitar a dívida por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O alvará de soltura foi expedido pela juíza Mônica Pope de Figueiredo, da 3ª Vara de Família da Barra da Tijuca, a mesma que determinou a prisão. "Considerando o pagamento do débito, revogo o decreto prisional. Expeça-se alvará de soltura com urgência, considerando que o executado encontra-se acautelado na 32ª DP", escreveu a magistrada.

Procurado pelo DIA, o advogado Leandro Meuser, que representa o empresário, afirmou que não concorda com a quantia da pensão estabelecida pela Justiça. "O valor da pensão fixada provisoriamente é muito superior à capacidade de pagamento do meu cliente, que acaba sendo confundido com seu irmão famoso. Mas confio que a Justiça irá perceber o excesso do valor fixado", disse.

João Vitor foi preso nesta quinta-feira e conduzido por um oficial de Justiça à delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão. Por tramitar na Vara da Família, o processo está em segredo de Justiça.

Prisão por tentativa de suborno



João Vitor já havia sido preso em 2015, após tentar subornar policiais da da 1ª Delegacia da Polícia Judiciária Militar (DPJM) em um bar de Vila Isabel, na Zona Norte. Os agentes chegaram até o estabelecimento após uma denúncia anônima de que havia máquinas de caça-níquel no local.

No bar, dois apostadores e um gerente foram detidos. João Vitor, que trabalhava como produtor de eventos, foi chamado para negociar com os policiais e teria oferecido R$ 2 mil para impedir que as seis máquinas fossem apreendidas.



Na época, ele foi preso em flagrante por tentativa de suborno e autuado por corrupção ativa na 19ª DP (Tijuca).