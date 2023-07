Homem é confundido com PM e baleado na Zona Norte do Rio

Rio - Um homem foi confundido com um policial e atacado a tiros na tarde desta sexta-feira, na Penha, Zona Norte do Rio. A vítima, que não teve a identificação divulgada, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica no mesmo bairro.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário passavam pela Rua Gurupá quando avistaram o homem baleado e o encaminharam à unidade de saúde. De acordo com a PM, a vítima relatou ter sido confundida com um policial militar por criminosos. Ele seria irmão de um agente, mas a corporação não confirmou a informação.

Procurada, a Polícia Civil não informou sobre o caso até o momento. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.