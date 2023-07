Policial acusada de matar a própria irmã é expulsa da PM

Rio - A soldado da Polícia Militar Rhaillayne Oliveira de Mello, de 30 anos, acusada pela morte da própria irmã Rhayna Mello, de 23, foi expulsa da corporação, na última terça-feira (27), após conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). O caso aconteceu em julho do ano passado no bairro Camarão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.A decisão da corporação contra a permanência de Rhaillayne no quadro foi publicado no boletim interno da corporação. A PM foi presa em julho do ano passado pela morte da irmã , mas acabou sendo liberada no último mês de março para responder em liberdade pelo crime de homicídio duplamente qualificado.