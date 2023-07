STF suspende ação contra Anthony e Rosinha Garotinho por contratos irregulares em Campos

Rio - O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a ação penal contra Anthony Garotinho e sua mulher, Rosinha, acusados de superfaturar contratos na Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A decisão foi do ministro Dias Toffoli, que considerou nulas as provas apresentadas contra o casal, presos em 2019, durante o processo.

Garotinho e Rosinha eram investigados devido a valores altos que constavam em contratos entre a prefeitura e a construtora Odebrecht, direcionados ao programa habitacional do município chamado 'Morar Feliz', construído entre os anos de 2009 e 2016.

"Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys, integrante do Acordo de

Leniência, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação", argumento o ministro na decisão.