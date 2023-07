Mãe de Jeff Machado presta depoimento nesta sexta-feira

Rio - Maria das Dores Machado, mãe do ator Jeff Machado, prestou depoimento por videoconferência na Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio, na tarde desta sexta-feira (30), no inquérito que investiga a morte do filho. O artista foi encontrado morto dentro de um baú enterrado e concretado em uma casa, em Campo Grande, na Zona Oeste, no dia 22 de abril.

Ao DIA, o advogado da família, Jairo Magalhães, disse que Maria das Dores pontuou que o início do golpe teria ocorrido no dia 11 de outubro de 2019 e teria apresentado à polícia todos os detalhes de como Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito do assassinato, se comportava com Jeff e também como o preso se comportou após o desaparecimento da vítima através de mensagens trocadas entre ele e o ator.

Maria das Dores ainda ressaltou que Jeff desconfiava de Bruno, que o obrigava a ficar com barba e cabelo grande, e a ganhar peso, o que o incomodava. O suspeito também teria pedido que a vítima abrisse uma conta MEI e, além de prometer papeis em novelas, disse que Machado atuaria em uma produção em uma plataforma de streaming.

Jeff Machado ao lado da mãe Maria das Dores Reprodução / Redes Sociais

A mãe de Jeff pede por justiça e quer uma punição justa para os suspeitos. A defesa ainda afirmou que mais pessoas estão envolvidas no crime e serão devidamente qualificadas no inquérito.

Relembre o caso

O ator Jeff Machado foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro. O alerta se acendeu após familiares receberem relatos de uma ONG avisando que os cães do ator estariam soltos na rua. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Antes de sumir, o ator teria avisado que faria uma viagem de trabalho para São Paulo.