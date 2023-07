Feira Livre reúne shows musicais neste domingo

O projeto "Música na Feira", realizado na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, reúne, neste domingo (2), duas apresentações especiais: Mug, com repertório de músicas brasileiras, e Zero Bala, com o melhor do piseiro. Os shows começam a partir das 11h.



Além de música, a feira também conta com produtos orgânicos e frescos, junto com artigos de artesanato de produtores locais. O evento é um momento de lazer para toda a família.