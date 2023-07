Atividades esportivas e culturais de Mesquita entram em recesso a partir desta segunda (3)

As atividades esportivas e culturais de Mesquita oferecidas aos munícipes entrarão em recesso. A previsão de retorno informada pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo é 7 de agosto.



Com isso, estarão paralisadas as atividades oferecidas pela prefeitura no Campo da Bica, Praça PEC, Vila Olímpica de Mesquita, Tênis Clube de Mesquita, Centro Cultural Mister Watkins, Escola Municipal de Artes da Chatuba e na própria sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. A medida também vale para as atividades da prefeitura que são oferecidas no espaço da Academia Raia 1.



Durante esse período, o atendimento ao público será centralizado na sede da subsecretaria, que fica no Centro.



Apenas as equipes de alto rendimento continuarão com os treinos ativos, seguindo a programação estabelecida pela comissão técnica.



A sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita fica na Avenida Presidente Costa e Silva 1.898, próximo ao Viaduto Cantor e Compositor Dicró. No local, são oferecidas oficinas e atividades para todos os públicos. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.