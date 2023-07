Confrontos com PM deixam três suspeitos mortos na Região Metropolitana do Rio

Rio - Três suspeitos foram mortos durante confrontos com policiais militares, na manhã deste sábado (1), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Dois deles morreram depois de, segundo a PM, terem realizado "um intenso ataque" a tiros contra agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), na Rua Actura, em Campos Elyseos, na Baixada Fluminense.



Após o confronto, foram apreendidos dois fuzis, dois carros e três motos. De acordo com a corporação, nenhum policial ficou ferido na troca de tiros.



Já em operação do 21° BPM, um homem morreu ao entrar em confronto com os oficiais na Rua das Orquídeas, no Parque Araruama, em São João de Meriti.

Com o suspeito, foram apreendidas uma arma de fogo, duas granadas e munições. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídio, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense.



Os suspeitos não tiveram a identidade revelada.