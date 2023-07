Holanda pede desculpas por escravidão durante era colonial; abolição foi há 150 anos

O rei Willem-Alexander, da Holanda, pediu desculpas oficialmente neste sábado (1º) pela escravidão em vigor em seu país durante a época colonial, afirmando que se sentia "pessoal e intensamente" afetado. A declaração foi dada durante um evento no país com a presença de diversas pessoas de etnias não-europeias.



"Hoje estou aqui diante de vocês, como seu rei e como parte do governo. Hoje me desculpo", declarou Willem-Alexander durante um ato comemorativo pelo 150º aniversário da libertação dos escravos nas colônias holandesas.

Como foi a escravidão em colônias holandesas?

A presença dos holandeses nas Américas, durante o período colonial, foi marcada por seu envolvimento no comércio de escravos. Embora as colônias holandesas tenham tido um papel significativo no comércio transatlântico de escravos, a escravidão nelas era diferente em alguns aspectos em relação a outras colônias europeias.



Os holandeses estabeleceram colônias em várias regiões do continente americano, incluindo o Brasil (onde fundaram a colônia de Nova Holanda, posteriormente conquistada pelos portugueses), Suriname, Guiana e Ilhas do Caribe, como Aruba, Curaçao e Sint Maarten.



A escravidão nas colônias holandesas era baseada principalmente no trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, café, tabaco e outros cultivos lucrativos. Os escravos africanos eram trazidos para essas colônias por meio do comércio de escravos transatlântico.

Os holandeses estabeleceram feitorias e fortalezas ao longo da costa africana, onde compravam escravos de traficantes africanos e, em seguida, os transportavam para as colônias nas Américas.



Em comparação com outras potências coloniais, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, os holandeses eram relativamente mais tolerantes em relação aos escravos e lhes concediam alguns direitos e liberdades limitadas.

Por exemplo, os escravos nas colônias holandesas podiam comprar sua liberdade, embora isso fosse uma opção disponível para uma minoria. Além disso, em alguns casos, os escravos podiam possuir propriedades e até mesmo escravos por conta própria.



No entanto, mesmo com essas diferenças, a escravidão nas colônias holandesas era considerada brutal e desumana. Os escravos enfrentavam condições de trabalho extremamente difíceis, punições físicas severas e eram tratados como propriedade, sujeitos à vontade de seus proprietários.



A escravidão nas colônias holandesas durou até o século XIX. Em 1863, o Reino dos Países Baixos aboliu oficialmente a escravidão em suas colônias, incluindo o Suriname e as Antilhas Holandesas. No entanto, as consequências do sistema escravista ainda afetam as sociedades desses países até os dias atuais.