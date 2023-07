Dia da Vacina BCG é celebrado neste sábado

Rio - É celebrado neste sábado o (1) Dia da Vacina BCG, imunizante que é fundamental para prevenção de graves formas de tuberculose. A dose única do medicamento é o modo mais seguro para precaver complicações, internações e mortes por conta da doença.



Na rede municipal de saúde do Rio, a BCG é dada ainda na maternidade, logo após o nascimento do bebê, como explica Daniel Soranz, Secretário Municipal de Saúde.

“A vacina foi criada em 1921 para proteger as crianças contra tuberculose, ela deve ser aplicada nas primeiras horas de vida. Normalmente ela é aplicada dentro da maternidade, e por isso a gente recomenda que todos os pais confiram se foram devidamente vacinadas para evitar esta doença”, alertou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), nos seis primeiros meses deste ano, a vacinação já supera a meta de 90% de cobertura das crianças, com mais de 20,6 mil doses aplicadas.A tuberculose é uma infecção que, além dos pulmões, afeta também os ossos, rins e as meninges. Os principais sintomas são tosse, febre, falta de ar, dor no peito, perda de peso e fraqueza. Ela possui uma evolução lenta, mas com possibilidade de gravidade e sequelas, mas tem cura e para preveni-la é necessário que as crianças tomem a vacina até os 4 anos.“É de extrema importância a cidade ter alcançado essa porcentagem de cobertura da BCG, que é uma vacina segura e eficaz. Outras vacinas de rotina das crianças ainda não alcançaram a meta e contamos com a colaboração dos pais e responsáveis para que levem seus filhos às unidades de saúde para a verificação e atualização da caderneta de vacinação”, convocou a superintendente de Vigilância em Saúde, Gislani Mateus.Para realizar a vacinação, os pais e responsáveis devem levar seus filhos aos postos portando um documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança. A SMS também oferece uma cartilha com orientações sobre o calendário vacinal que pode ser consultado no site do EpiRio. A BCG também está disponível nas unidades de Atenção Primária e no Super Centro Carioca de vacinação, em Botafogo, em dias pré-estabelecidos, conforme o cronograma disponível.