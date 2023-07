Prefeitura do Rio lança programa Jovens Negociadores pelo Clima para moradores de comunidades

Fechando as atividades de comemoração do Mês do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Ambiente e Clima da Cidade do Rio (SMAC) e do Observatório Internacional de Juventude (OIJ), lançou o programa Jovens Negociadores pelo Clima nesta sexta-feira (30).



O programa Jovens Negociadores pelo Clima tem como objetivo assegurar a representação diversa e inclusiva das juventudes cariocas nas negociações climáticas internacionais. Com o apoio de bolsas e uma rede de especialistas nacionais e internacionais, o programa é destinado exclusivamente aos jovens entre 18 e 29 anos, residentes em periferias ou favelas e formados na rede pública.



Segundo a Secretária de Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, o programa é pioneiro no Brasil e ela ainda ressalta a importância da participação desses jovens e elenca os motivos.



“Em primeiro lugar, as decisões tomadas nessas negociações terão um impacto direto nas futuras gerações, tornando essencial que essas vozes sejam ouvidas. Em segundo lugar, os jovens frequentemente enfrentam os maiores impactos das mudanças climáticas, especialmente aqueles que vivem em comunidades marginalizadas. Eles trazem perspectivas únicas sobre os desafios enfrentados por suas comunidades e as soluções que podem ser implementadas para enfrentá-los de maneira eficaz”, aponta.



Serão dois meses de aulas com estratégias de negociação, construção de coalizões internacionais, habilidades de comunicação eficaz, elaboração de relatórios e documentos de negociação, entre outros aspectos fundamentais.



“As mudanças climáticas impactam principalmente os jovens de favelas e periferias e por isso esse grupo precisa ser extensivamente consultado, financiado e apoiado para se engajar em ações climáticas”, afirmou Daniel Calarco, presidente do OIJ e jovem líder global da ONU.



Serviço:





Período de Inscrições: 30 de junho a 7 de julho

Aulas, treinamento e mentoria

50 vagas com bolsa auxílio de 200 reais mensais

