Idoso de 89 anos é vítima de golpe em caixa eletrônico na Zona Oeste

Rio - Um idoso, de 89 anos, foi alvo de um golpe enquanto tentava fazer um saque em um caixa eletrônico em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A vítima foi enganada por dois homens no momento em que encerrava o uso no terminal e teve todo seu saldo em conta sacado. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.



De acordo com as imagens, é possível ver o idoso utilizando o caixa, enquanto o suspeito e outro comparsa aguardam, como se esperassem para usar o terminal. Um deles pega um papel da carteira e aguarda.



Ao perceber que o idoso sai do caixa, ele se aproxima, mostra o papel e diz que o papel saiu da máquina após a vítima se afastar. O suspeito finge gentileza e lê o documento onde teria a informação de que havia algum problema com a conta do idoso. Ele se oferece para ajudar e o dois voltam ao caixa.



Com acesso à conta do idoso, o suspeito sacou toda a quantia disponível e, segundo relato da filha da vítima ao RJTV, da TV Globo, também solicitou a emissão de um cartão no nome de outra pessoa.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter detalhes sobre a investigação do caso, mas até o momento nenhum retorno foi passado.

Outros golpes

Em março, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em aplicar golpes em caixas eletrônicos na Tijuca, Zona Norte do Rio. Os suspeitos instalavam mecanismos para reter os cartões bancários das vítimas e com isso conseguiam também as senhas. A prisão foi feita por agentes da 19ª DP (Tijuca).

Como não ser vítima:

1.Prefira os caixas eletrônicos localizados em shopping centers ou dentro de agências bancárias



2.Antes de iniciar a transação, verifique na tela se o equipamento está ativo ou inoperante. Caso esteja inoperante, não insira seu cartão.



3.Quando precisar de ajuda no caixa eletrônico ou na agência bancária, dirija-se somente ao funcionário do banco. Não procure ajuda de estranhos.



4.Caso seu cartão magnético fique preso no caixa automático, não se afaste daquele caixa até reavê-lo ou cancelar o cartão junto à operadora.



5.Não guarde o cartão de crédito e a senha no mesmo lugar, e não os entregue a estranhos;



6.Ao digitar sua senha, coloque o corpo próximo ao teclado e proteja a digitação com uma das mãos, impedindo que seja vista por estranhos que estejam próximos ou através de câmeras.



7.Em caso de problemas, ligue você mesmo para o seu banco, nunca utilizando um telefone e/ou número fixado no local ou fornecidos por estranhos.

8.Ao sacar dinheiro, oculte suas ações o máximo possível, pois muitos delinquentes permanecem em observação e seguem as pessoas para assaltá-las. Também podem repassar informações para comparsas realizarem o roubo fora do banco (“crime conhecido como saidinha de banco”).



9.Saque, somente, quantias necessárias, dando preferência a realização de mais de um saque em locais distintos.



10.Caso seja extremamente necessário realizar saques no período noturno, dirija-se a caixas instaladas em locais iluminados e com grande movimentação de pessoas, como shoppings e supermercados. Mesmo assim, evite ir sozinho.