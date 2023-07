PM realiza ação social "Portas Abertas" em batalhões da corporação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 38º BPM (@38bpm_pmerj)

Rio - A Polícia Militar realizou, neste sábado (1), das 8h às 12h, a ação social "Portas Abertas", em 39 batalhões da corporação na capital e Região Metropolitana. No evento, que teve como objetivo aproximar a corporação da comunidade, a população pôde participar de rodas de conversas, conhecer o trabalho dos policiais de perto e realizar atividades e gincanas. Outras quatro oficinas temáticas também foram realizadas, além da apresentação de como são feitas as patrulhas Escolares, Maria da Penha, Guardiões da Vida e Bairro Presente.Nas redes sociais, o 38° BPM (Três Rios) comentou sobre a programação realizada na unidade, que contou com apresentação de artes marciais, palestra escolar, palestra Maria da Penha, palestra sobre saúde bucal, entre outras.O 27° BPM (Santa Cruz) celebrou o evento com uma roda de capoeira para crianças e jovens. Já o 8° BPM (Campos), ofereceu oficinas de serviços médicos e odontológicos para promover a saúde e o bem-estar da população, além de uma "Roda de Conversa" onde ideias, sugestões e preocupações da sociedade foram compartilhadas,A Patrulha Maria da Penha também se fez presente nas unidades. O 14° BPM (Bangu) elaborou palestras e oficinas para mostrar a comunidade um pouco da sua rotina de trabalho.O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, esteve no 19° BPM (Copacabana), e falou sobre a relevância do evento. "O 'Portas Abertas' é mais uma iniciativa do Comando da Corporação para aproximar o nosso trabalho com representantes de cada comunidade. Estamos mais convencidos de que o êxito da segurança pública depende da participação de todos", disse o coronel. Além disso, aproveitou para se reunir com o comando da unidade para alinhar as próximas ações operacionais a serem empregadas na região.Durante as ações, os participantes também puderam conhecer melhor os aplicativos da Polícia Militar, como o RJ190, Rede Mulher, Rede Escola e os botões de emergência para usuários e condutores de aplicativos de transportes.