Moro diz que oposicionista venezuelana María Corina será ouvida no Senado

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) escreveu neste sábado, 1º, em suas redes sociais que María Corina Machado, integrante da oposição ao governo da Venezuela proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, será ouvida no Senado brasileiro para falar sobre "essa democracia venezuelana que tenta impedir eleições livres".



Na publicação, Moro disse que isso acontecerá "em breve" e que "o governo Lula age para barrar a oitiva".



Ontem, o parlamentar já havia republicado um documento da Comissão Nacional das Primárias (CNP), que rechaçou a inabilitação Corina Machado para cargos públicos e a definiu como "parte de uma prática reiterada para impedir a livre expressão da vontade dos eleitores".



Corina é a favorita para vencer as primárias de outubro pela oposição ao regime do presidente Nicolás Maduro.