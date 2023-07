Disparos são relatados durante operação na Comunidade do 18, em Água Santa

AGORA: Blindado e helicóptero águia no Complexo do 18 (CV) em Água Santa. Tiros já são relatados. Atividade morador! pic.twitter.com/PxshwFIcnP — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 1, 2023

Rio - Policiais do 3° BPM (Méier), com o apoio das unidades que compõe do 1° Comando de Polícia de Área (1° CPA), realizam, na tarde deste sábado (1), uma operação na comunidade do Morro do 18, em Água Santa, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Houve troca de tiros no local.De acordo com o comando da unidade, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos, além de coibir as práticas dos roubos de cargas e veículos nos acessos da região.Segundo a PM, homens armados efetuaram disparos contra as equipes. Até o momento, não há registro de feridos na operação que segue em andamento.Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos de de um blindado e um helicóptero águia circulando na região. Populares comunicam que o clima na região é de tensão, com muitos tiros e rasantes de helicóptero.A operação segue em andamento, e nenhum balanço foi divulgado até o momento.