Rio – Um homem morreu e outro foi preso após confronto com policiais do 12º BPM (Niterói) em Ititioca, Niterói, Região Metropolitana. Eles não tiveram as identidades reveladas.

Na ação, uma pistola calibre 9mm e grande quantidade de drogas foram apreendidas.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).