Gleisi diz que inelegibilidade de Bolsonaro 'não tira a extrema-direita do jogo político'

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse ontem que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível foi "pedagógica" para a extrema direita, mas ponderou que o bolsonarismo segue vivo.



"É óbvio que essa decisão não tira a extrema direita do jogo político. O bolsonarismo continua aí. Isso vai dar dimensão até onde eles podem ir", afirmou a petista, que participou do Foro de São Paulo, em Brasília. O evento reúne partidos de esquerda da América Latina.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou ontem sobre a condenação do adversário. "É um problema da Justiça que não mexe com a tranquilidade do governo", disse ele após visitar o treino da seleção brasileira feminina de futebol, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.