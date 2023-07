Polícia Civil recupera o carro do ex-jogador Donizete Pantera

Rio - A Polícia Civil recuperou, ainda no fim da noite deste sábado (1°), o carro do ex-jogador profissional Osmar Donizete Candido, o Donizete Pantera. O veículo da marca Land Rover, avaliado em R$ 500 mil, foi localizado dentro da comunidade Fogo Cruzado, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, horas após ex-atleta e família serem assaltados A localização do carro foi obtida após trabalho de inteligência de equipes de duas delegacias especializadas da corporação. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) atuaram na ação.