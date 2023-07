Aluna é agredida com socos e puxões de cabelo na porta de escola na Taquara

Rio - Uma briga entre duas alunas causou uma grande confusão na Escola Municipal Barão da Taquara, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (30). Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou uma jovem levando socos até cair no chão.



Segundo relatos, as agressões teriam acontecido fora da escola, após uma discussão no interior da instituição, que fica na Rua Nelson Cardoso, na Taquara, logo após o período da manhã. No entanto, não há informações sobre o que teria motivado as agressões.

Nas imagens, é possível ver uma aglomeração de alunos em volta das duas meninas. Ninguém intervém. A vítima das agressões leva uma série de socos e tem seu cabelo puxado. Em dado momento, ela é jogada no chão e a briga se encerra.

Nas redes sociais, internautas contaram que as agressões e ameaças são frequentes na escola. "Essa escola está cheia de adolescente abusado desse jeito. Um querendo ser maior do que o outro. Não muda", comentou uma usuária do Twitter.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Educação (SME) esclareceu que a desavença entre as jovens, fora do espaço escolar, foi resolvida, os responsáveis foram chamados pela direção da escola, por serem elas alunas, e serão comunicados do ocorrido, para que não se repita.

"A Rede Municipal de Educação, no intuito de promover uma cultura de paz no ambiente escolar, busca inserir no cotidiano das escolas temas e dinâmicas de relacionamento que tratem de boa convivência , tolerância e empatia", pontuou a pasta.