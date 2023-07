Aviões colidem e uma pessoa morre na Colômbia; veja vídeo

Duas aeronaves da Força Aérea Colombiana colidiram no ar, deixando uma pessoa morta no município de Villavicencio, em Meta, nesse sábado (1º). Imagens do momento do incidente foram registradas e compartilhadas nas redes sociais.



A Força Aérea disse investigar o caso. Segundo o órgão, o acidente ocorreu por volta das 17h30 do horário local (19h30 de Brasília), na Base Aérea de Apiay. Os dois aviões envolvidos na colisão são de treinamento, do modelo T-27 Tucano.

Dois aviões militares colidem na Colômbia causando a morte de um piloto.

Crédito: Reprodução/Portal Viu pic.twitter.com/N8OydD2ehL — Jornal O Dia (@jornalodia) July 2, 2023

Vídeo compartilhado nas redes mostra o momento que as aeronaves se chocaram no céu. Em seguida, é possível ver um rastro de fogo devido ao impacto. O tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González morreu na colisão.



Em solidariedade à família da vítima, as Forças Militares da Colômbia publicaram uma nota de pesar. No comunicado, reforçaram que farão investigações para apurar o que aconteceu.