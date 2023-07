Carga de cocaína avaliada em R$ 8 milhões é encontrada dentro de pneu de trator

Rio - Uma carga com 40 kg de cocaína escondida dentro de um pneu de trator foi descoberta, neste sábado (1º), por agentes da Polícia Federal de Santos e da Polícia Civil do Rio próximo ao Porto de Santos, Litoral de São Paulo. Avaliada em R$ 8 milhões, a carga suspeita vinha sendo monitorada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da corporação.



O carregamento estava fracionado em 40 tabletes de 1 kg cada e seria levado para Portugal, na Europa, escondido dentro dos pneus. O veículo aguardava pela autorização de transporte em um galpão logístico, próximo ao porto, quando foi encontrado.



De acordo com os investigadores, a apreensão foi feita a partir de uma informação enviada de forma anônima à DRE. Depois da denúncia, foi feito o cruzamento de dados com a Receita Federal, onde foi identificado que o veículo sairia do Porto de Santos e não do Porto do Rio.



O envio faria parte da atuação de um grupo de traficantes internacionais que atuam, especialmente no envio de cocaína para fora do país.



Em nota, a Polícia Federal informou que prossegue nas investigações para identificar os traficantes envolvidos.