Dois homens ficaram feridos após disparos em motel na Zona Norte

Rio - Dois homens ficaram feridos após após uma ocorrência envolvendo tiros de arma de fogo, que aconteceu no Love Land Hotel, no Cachambi, Zona Norte da cidade, na noite deste sábado (1).



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), os agentes receberam um chamado de disparo de arma de fogo em um motel na Rua Miguel Ângelo.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram as duas pessoas já baleadas. A PM, no entanto, não informou mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o ataque a tiros.



Ambos os homens foram socorridos e levados para Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do estado.



A ocorrência foi encaminhada para a 23ª DP (Méier) e posteriormente registrada na 21ª DP (Bonsucesso).

O Love Land Hotel foi procurado e decidiram não se pronunciar para prezar pelo sigilo do estabelecimento.