Trio é preso suspeito de extorquir comerciantes em Nova Iguaçu

Rio - Policiais militares prenderam três suspeitos de extorquir comerciantes, na tarde deste domingo (02), no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as denuncias, o grupo seria formado por milicianos.

Segundo a PM, militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para checar a informação de que homens estariam extorquindo diversos estabelecimentos comercias na região. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o trio em atitude suspeita, próximo a um automóvel que estava estacionado na Rua Doutor Mario Pinotti. Eles foram presos e encaminhados à 56ª DP para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A abordagem foi registrada por moradores locais, que filmaram o momento em que os três suspeitos são retirados de um veículo branco e revistados pelos agentes do 20° BPM (Mesquita). O caso segue sendo investigado.