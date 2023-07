Prefeitura entrega placa de Patrimônio Cultural Carioca para Boteco Belmonte no Flamengo

Rio - O tradicional Boteco Belmonte do Flamengo recebeu, neste sábado (1), uma placa de Patrimônio Cultural Carioca. A entrega foi feita por Eduardo Paes, prefeito do Rio, para o primeiro bar da rede carioca.



A unidade, localizada na Praia do Flamengo, na Zona Sul da cidade, é conhecida pelas famosas empadinhas abertas que circulam nas bandejas por entre as mesas O bar foi adquirido em 2002 pelo ex-garçom cearense Antônio Rodrigues, que renovou o tradicional botequim.

Nas redes sociais, Eduardo Paes elogiou o dono do estabelecimento, e anunciou a reabertura do Mosteiro no Centro. "Obrigado Antônio. Essa cidade te deve muito", finalizou.