Prefeitura entrega obra de revitalização da Quadra do Cardosão, em Laranjeiras

Rio - A Prefeitura do Rio entregou a revitalização da quadra do Cardosão, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, neste sábado (1). O tradicional espaço que recebe festas, rodas de samba e outros eventos, teve a quadra esportiva reformada, com melhorias no telhado, áreas de lazer, academia da terceira idade, academia ao ar livre, banheiros e parquinho infantil.



Além disso, foi realizada a pintura de todo o local, incluindo a área coberta com plantas, a recomposição do piso, tetos e escadas, além da poda de árvores e reconstrução das golas e nova iluminação.



Também serão oferecidas na quadra, por meio do programa Rio em Forma, aulas de jiu-jitsu, às terças e quintas, e, em breve, serão iniciadas as atividades para a terceira idade.



“Agora as crianças têm para onde ir, vem gente lá de baixo, de Laranjeiras. As crianças têm onde brincar, meu filho pequeno está adorando, minhas filhas mais velhas também. Tem diversas atividades como jiu-jitsu, capoeira, aula de tecido. Bem legal”, celebrou a moradora da região e agente de viagens Gabriela dos Santos, de 35 anos.



O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, também elogiou o espaço reformado e comemora o êxito da reforma.



“Estamos entregando mais um espaço de lazer público completamente revitalizado. A quadra do Cardosão já é uma referência cultural da cidade e com esta reforma tenho certeza de que vai se tornar uma referência de área de lazer para todos, incluindo a prática de atividades físicas ao ar livre”, afirmou.



A intervenção foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul, e os serviços executados pela Secretaria de Conservação, Comlurb e Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.