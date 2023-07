Defesa Civil realiza treinamento de desocupação em casos de deslizamentos no Rio

Rio - A Defesa Civil Municipal realizou, na manhã deste domingo (02), um exercício simulado para a desocupação de áreas com alto risco geológico de deslizamentos em comunidades do Centro e da Tijuca, na Zona Norte. A ação também faz parte da Semana Municipal de Redução de Riscos de Desastres, que se encerra neste fim de semana, dia em que se comemora o Dia Municipal de Redução dos Riscos de Desastres desde o ano de 2011.

O simulado foi realizado nas seguintes comunidades: São Carlos, Azevedo Lima, Catumbi/Mineira, Querosene, Salgueiro, João Paulo II, Nova Divinéia e Borda do Mato. Cerca de 200 mil moradores foram alcançados com os treinamentos que visam orientar a conduta da população de áreas de risco em dias de acionamento de sirenes. A base principal do simulado foi o Morro do Salgueiro, na Tijuca, onde cerca de 300 moradores participaram do treinamento.

O Sistema de Alerta e Alarme (sirenes) começou a ser instalado em 2011 e hoje opera em 103 comunidades da cidade com 162 equipamentos. Sempre que os protocolos de acionamento são alcançados (entre 40 e 55 milímetros de chuva em 1 hora), sirenes são acionadas e a população deve se dirigir a pontos de apoio previamente mapeados. Vale lembrar que a Defesa Civil não realiza esse tipo de ação em meses com grande risco de eventos chuvosos (entre novembro e março).

Cerca de 50 agentes da Defesa Civil estiveram nas comunidades, além de outros 40 profissionais de 20 órgãos integrantes do comitê da Prefeitura do Rio focado em redução de desastres. Durante o exercício simulado, foi feito o envio do alerta via SMS com o aviso de chuva forte. Depois disso, sirenes foram acionadas para informar moradores sobre os riscos, reproduzindo uma situação real. A população, então, se dirigiu para os pontos de apoio instalados em áreas seguras da comunidade (ou de seu entorno) para receber as orientações das equipes municipais e, consequentemente, preservas vidas.

Além dos moradores, participaram do exercício simulado lideranças comunitárias, membros da Secretaria Municipal de Assistência Social (realização de atualizações ou cadastramento em programas sociais), Secretaria Municipal de Educação, Fundação Georio, Secretaria Municipal de Saúde e Subprefeitura da Grande Tijuca. A ideia do treinamento é que os moradores espalhem os conhecimentos adquiridos no exercício em seus ambientes profissionais, familiares, comunidades e grupos sociais. Também foram realizadas atividades com as crianças da comunidade, que participaram de brincadeiras com ensinamentos prevencionistas.

“Precisamos avançar cada dia mais na cultura da prevenção. Sirenes salvam vidas! É extremamente importante esse engajamento da população e dos líderes comunitários nos exercícios simulados, ainda mais numa data tão emblemática como o Dia Municipal de Redução de Riscos de Desastres”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves.

Desde 2011, foram realizados 53 simulados em toda a cidade, 36 deles nos últimos três anos. Ao todo, são quase 200 pontos de apoio cadastrados. Em 2021, as sirenes foram acionadas em 12 ocasiões e, em 2022, num total de oito vezes por conta das fortes chuvas. Ao todo, foram 73 acionamentos desde 2011. O acionamento dos equipamentos ocorre de forma remota a partir do Centro de Operações Rio. O evento ainda vai oferecer a atividade de parede de escalada para crianças e terá lanche e brindes para os moradores.

Monumentos iluminados em homenagem ao Dia de Redução de Riscos de Desastres

O Cristo Redentor e os Arcos da Lapa serão iluminados com a cor laranja neste domingo, em homenagem ao Dia Municipal de Redução de Riscos de Desastres. As ações ocorrem a partir das 18h. Diversas atividades estão ocorrendo desde a última segunda-feira (26), celebrando a Semana Municipal de Redução de Riscos de Desastres. Palestras e seminários foram realizados com o foco na mudança de comportamento do cidadão carioca em situações de emergência. Ontem, os Arcos da Lapa e a Igreja da Penha foram iluminados na cor laranja com o mesmo objetivo.