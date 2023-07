Mesmo com tempo instável, cariocas curtem domingo ao ar livre em áreas de lazer da cidade

Rio - "Olha a chuva, é mentira". O canto tradicional das festas juninas fez muito sentido para os cariocas que decidiram se divertir ao ar livre, na manhã deste domingo (2), na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Mesmo com clima instável, sol entre nuvens e vento forte, a área de lazer no subúrbio teve muito movimento, com direito a dança de quadrilha e chá revelação.



"Fomos na sorte de não pegar a chuva. Fizemos um 'aulão' de aniversário com dança e algumas brincadeiras como corrida de saco, bambolê, bolas de encher. Fizemos também uma festa julina com direito a túnel, caracol, balance e galope. Colocamos várias músicas temáticas de festa junina", explicou o professor de dança Sebastião Barros, que levou as alunas para o 'aulão' temático.



O grupo de cerca de 60 pessoas, todos a caráter, com roupas quadriculadas e saias rodadas, entrou na dança e se divertiu ao longo da manhã.

Do outro lado do parque, uma família também aproveitou o espaço e o clima agradável para fazer um chá revelação. Com direito a bolas e fumaça na cor azul, os pais, parentes e amigos de Ualber e Simone, comemoraram a chegada de um menino.



Quem decidiu ir à praia parece que não teve tanta sorte. Na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, por exemplo, o sol resolveu não deu as caras e o tempo fechou. Na altura do Quebra Mar, o vento forte e gelado fez os cariocas trocarem o biquíni e o protetor solar por casacos.



De acordo com o Alerta Rio, o clima deve continuar nublado e parcialmente nublado em praticamente toda a cidade, com possível incidência de chuva fraca e moderada isolada, ao longo da tarde e noite. Os ventos também devem continuar. Durante a tarde e início da noite, as rajadas serão moderada e forte.



TEMPO AGORA | Núcleos isolados de chuva seguem se formando sobre o oceano e atuando sobre a cidade do Rio de Janeiro. Previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada, na próxima hora. pic.twitter.com/lSe05tMfgV — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) July 2, 2023



Confira a previsão do tempo até quarta-feira:

Ainda segundo o Alerta Rio, entre hoje (2) e ao longo desta segunda-feira (3), a mesma atuação e deslocamento do sistema de baixa pressão sobre o oceano trará céu nublado com previsão de chuva fraca a moderada isolada. Os ventos estarão de moderados a fortes. A máxima prevista é de 24ºC, enquanto a mínima é de 17º C.

Na terça (4), a circulação dos ventos úmidos deixará o céu nublado passando a parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca de forma isolada nos períodos da madrugada e da manhã, com temperatura máxima de 24º C e mínima de 14º C.

Apenas na quarta (5) que a nebulosidade reduzirá, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, além de as temperaturas subirem. A máxima prevista é de 27º C, a mínima permanece em 14º C.