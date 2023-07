Resende vence Santo André e fica a dois pontos do G4 na Série D

O Resende venceu o Santo André-SP por 2 a 0 na tarde de sábado (1º), no Estádio do Trabalhador. Com a vitória, o time está a dois pontos do G4 do grupo 6 na Série D do Campeonato Brasileiro. João Felipe e Amarildo marcaram os gols da partida.



O próximo adversário alvinegro no Brasileiro será a Portuguesa-RJ, sábado, dia 8, às 15h, novamente no Trabalhador. Já pela A2, o Resende visita o Olaria nesta quarta-feira, dia 5, às 14h45, na Rua Bariri.