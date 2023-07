Botafogo x Vasco: Saiba os pontos interditados pelo Rio

Rio - Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (2), às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Para atender ao evento, o Centro de Operações Rio, através da CET-Rio, montou um esquema especial de tráfego.



Entre 13h e 20h, a Rua Doutor Padilha, entre as rua Arquias Cordeiro e Oficinas serão interditadas. Já entre 17h40 e 20h, ficarão interditados os seguintes trechos:



. Rua Doutor Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas;

. Rua das Oficinas, entre a Rua Doutor Padilha e a Rua José dos Reis;

. Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves.



Ainda de acordo com o COR, as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.

Ingressos estão esgotados para o clássico de domingo

O Botafogo informou, ainda na manhã de sábado (1º), que não há mais ingressos para o clássico . A partida só contará com a presença de botafoguenses, já que a torcida vascaína não poderá comparecer por punição aos incidentes em São Januário.

Apesar da saída do técnico Luís Castro , os torcedores do Botafogo continuam confiantes. Líder da Série A, com sete pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras, o Glorioso será empurrado pela torcida em busca de mais três pontos. A equipe será comandada pelo interino Claudio Caçapa.

Já o Vasco, com apenas 9 pontos na tabela, busca sua terceira vitória no torneio para respirar fora da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ainda permanece sem técnico desde a saída de Maurício Barbieri, e tem o treinador do sub-20 William Batista a frente do elenco.