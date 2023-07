Governo do Rio lança aplicativo 'Rede Escola' nesta segunda-feira

Rio - O governador Cláudio Castro lança, nesta segunda-feira (3), às 11h, no Palácio Guanabara, o aplicativo Rede Escola. A ferramenta tem como objetivo agilizar o acionamento de viaturas da Polícia Militar em caso de ocorrências nas escolas.



Desenvolvida pela PM, a iniciativa faz parte de um pacote de medidas para ampliar a segurança nas instituições públicas e privadas.



Durante a cerimônia, também haverá a entrega simbólica de kits de uniformes para os alunos da rede estadual de ensino. O Rio distribuirá, pela primeira vez, o kit completo, com camisas, calças, meias e tênis. De acordo com o Governo, a estimativa é de 180 alunos presentes no evento.



Lançamento do Aplicativo Rede Escola e distribuição de uniformes



Data: 3 de julho (segunda-feira)

Horário: 11 horas

Local: Jardim de Inverno do Palácio Guanabara - Rua Pinheiro Machado s/n - Laranjeiras.