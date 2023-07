Policial militar morre em acidente de trânsito em Resende

Um policial militar, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (2) em Resende. O caso aconteceu no bairro Manejo.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele bateu com o carro em um poste. Quando o socorro chegou ao local, a vítima já estava morta. O motorista estava sozinho no veículo.



A Polícia Civil realizou uma perícia no local. Depois, o corpo do PM foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.