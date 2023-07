Rio - Policiais militares prenderam um traficante em flagrante, na manhã desta terça-feira (02), na Avenida Comendador Teles em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Choque faziam um patrulhamento quando realizaram prisão em flagrante de um criminoso. Com ele foram encontrados um rádio transmissor, grande quantidade de drogas e uma pistola 9 mm.

A ocorrência segue em andamento.