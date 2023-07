Após flagra de maus-tratos, Polícia Civil resgata 68 animais na Baixada e Zona Norte do Rio

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) apreenderam, neste domingo (2), 68 pássaros silvestres, que seriam vendidos sem qualquer tipo de licença e em condições de maus-tratos, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Dez pessoas foram presas durante a operação.



Com apoio da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), a ação deste domingo é a sétima fase da Operação Liberdade, que tem o objetivo de combater o tráfico de animais.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) monitoram diversas feiras para fiscalizar e coletar informações sobre essas ações criminosa.



Os dez suspeitos foram encaminhados à DPMA, na Cidade de Polícia (Cidpol), e responderão por maus-tratos de animais e vendas de animais silvestres sem autorização. Investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos.