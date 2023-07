Justiça do Rio converte em preventiva a prisão do casal que sequestrou e registrou recém-nascido

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva, durante audiência de custódia neste domingo (2), a prisão do casal suspeito de sequestrar e registrar um recém-nascido no Rio . Fabiola da Silva e André Correa foram presos em flagrante na tarde da última sexta-feira (30), em Piedade, Zona Norte do Rio.

"Ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares típicas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar o risco à ordem pública, na forma explicitada, nada impedindo, por motivo óbvio, que o juízo natural faça nova análise da questão em destaque", disse a juíza Priscilla Macuco Ferreira em sua decisão.

Segundo investigação, os criminosos furtaram a carteira de identidade da mãe do bebê e a declaração de nascimento. Com esses documentos, o homem conseguiu registrar a criança como se fosse seu filho. O sequestro aconteceu na quinta-feira (29).



Após a prisão, o recém-nascido foi devolvido à mãe. A Polícia Civil apura qual seria o destino do bebê e se o casal, que não teve identidade revelada, já teria participado de outros casos com as mesmas características.