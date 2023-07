Baleia Rossi diz que reforma tributária 'não precisa de mais tempo'

Presidente do MDB, partido que tem 43 deputados na Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP) avalia que o cenário político é propício para a votação da reforma tributária nos próximos dias, apesar da resistência de alguns governadores e de setores econômicos que desejam adiá-la para agosto.



"Vamos ser honestos, não precisa de mais de tempo. Não são mais 15 dias que vão resolver a questão", afirmou, ressaltando como principal argumento o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em levar o tema a plenário.

A seguir, trechos da entrevista ao Estadão



Arthur Lira avalia que esta será uma semana decisiva para a reforma tributária. Como o sr avalia o cenário político?



Acho que nós temos condições de votar nesta semana. Esse empenho do Arthur (Lira) é fundamental para que a gente tenha condições inclusive de conseguir os 308 votos (quórum necessário para a aprovação de uma emenda constitucional). Ele compreendeu que essa reforma tributária vai dar condições de o Brasil recuperar a economia.



O senhor não vê possibilidade de a votação ficar para agosto?



Confesso que eu achava que poderia colocar, vai, para a primeira quinzena de agosto. Mas eu tenho visto o Arthur (Lira) muito firme. E vamos ser honestos, não precisa de mais tempo. Ou a gente vota a reforma ou não vai votar a reforma. Não são mais 15 dias que vão resolver a questão.



Governadores como Ronaldo Caiado (União-GO) e Tarcísio de Freitas (PL-SP), têm feito críticas à reforma. O senhor acredita que isso pode parar a votação?



Eu acho que nós temos que dialogar com os governadores, poderemos atender a algumas sugestões. Eu mesmo estou conversando com o Tarcísio.



O senhor vê resistência na bancada do agronegócio?



Ao contrário, nós fizemos um entendimento. Eu sou de uma região agro (Ribeirão Preto-SP) e por isso também tenho envolvimento com essa causa. Os avanços que foram feitos pelo Aguinaldo (Ribeiro, relator da reforma tributária) foram atendimentos à bancada.