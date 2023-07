Polícia prende dois homens apontados de integrar milícia da Zona Oeste

Rio - Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) prenderam em flagrante, na última sexta-feira (30), dois integrantes de uma milícia da Zona Oeste, no bairro de Santa Cruz. Na ação, dois veículos clonados foram recuperados.



As prisões são um desdobramento de ações recentes de uma força-tarefa que já prendeu 11 criminosos, em pouco mais de um mês de atuação, inclusive em outros estados. Os homens foram detidos por agentes da 7ª DP (Santa Teresa) e da 19ª DP (Tijuca).



Segundo as investigações do DGPC, um dos veículos recuperados havia sido furtado apenas três dias antes e apresentava adulteração em suas placas. O outro automóvel foi roubado no início do ano, no bairro de Inhaúma, Zona Norte, e apresentava adulteração em seus vidros, chassi e placas.



Um dos presos na ação já foi condenado pelos crimes de receptação, associação criminosa e organização criminosa. Ele usava uma tornozeleira eletrônica no momento da prisão.



Além da 7ª DP e da 19ª DP, integram a força-tarefa de combate ao roubo de veículos as equipes da 6ª DP (Cidade Nova) e da 15ª DP (Gávea).