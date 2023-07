Comunidades da Zona Norte e Baixada Fluminense são alvos de operações da PM

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (3), uma operação no Morro do 18, em Água Santa, Zona Norte da cidade, para reprimir a movimentação de criminosos e os roubos de cargas e veículos nos acessos à comunidade. De acordo com a PM, no início da ação, suspeitos atiraram contra os agentes do 3º BPM (Méier).No último sábado (1º), o. Houve troca de tiros e nas redes sociais, moradores publicaram vídeos de um blindado e um helicóptero águia circulando na região. Segundo populares, o clima na região era de tensão, com muitos tiros e rasantes de helicóptero.