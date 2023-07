Ônibus tomba no Caju e atinge Viaduto do Gasômetro

Rio - Um ônibus tombou na Avenida Rio de Janeiro, no acesso à pista Central da Avenida Brasil, altura do Caju, Zona Portuária da cidade, na manhã desta segunda-feira (3). O veículo, que não estava com passageiros, atingiu uma pilastra do Viaduto do Gasômetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado às 6h20. No local, o motorista, identificada como Michel Rocha, de 33 anos, recusou atendimento. A corporação informou que o homem estava com ferimentos leves.

O ônibus é da Viação Trel, que faz o trajeto Duque de Caxias X Rio.

Segundo o Centro de Operações, o tombamento ocupa uma faixa da via e o trânsito apresenta lentidão. Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e a Guarda Municipal estão no local.