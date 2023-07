Rússia anuncia corte na exportação de petróleo em agosto

A Rússia informou nesta segunda-feira, 3, que reduzirá as exportações de petróleo em 500 mil barris por dia em agosto, uma medida com o objetivo de "equilibrar o mercado" e que coincide com o anúncio da Arábia Saudita de que prolongará uma redução de sua produção."No âmbito dos esforços para equilibrar o mercado, a Rússia vai reduzir voluntariamente suas vendas aos mercados petroleiros em 500.000 barris por dia em agosto, cortando as exportações nesta quantidade", afirmou o vice-primeiro-ministro russo e titular da pasta da Energia, Alexander Novak.A Arábia Saudita anunciou nesta segunda que vai prosseguir em agosto com a redução de sua oferta de mais de um milhão de barris diários, medida adotada em julho e que pode ser "prorrogada", de acordo com a agência oficial de notícias do reino, que citou uma fonte do ministério da Energia.Os dois países integram o cartel petroleiro OPEP+ e este tipo de estratégia pretende reduzir a oferta nos mercados para estimular os preços.Em fevereiro, a Rússia anunciou um corte de sua produção de petróleo de 500 mil barris diários, uma medida que deve prosseguir até o fim de 2024. A decisão anunciada nesta segunda-feira afeta as exportações, não a produção.