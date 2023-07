Prefeitura do Rio institui Secretaria de Inclusão e Diversidade Religiosa

Rio - A Prefeitura do Rio criou a Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa (Seid), que terá como secretário o ex-deputado estadual Sérgio Bernardino Duarte, conhecido como Sérgio Fernandes. A nova pasta e a nomeação foram anunciados por decretos publicados no Diário Oficial do município desta segunda-feira (2).



Durante o último fim de semana, Sérgio usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, com a legenda: “Vem coisa boa aí". O agora secretário de Inclusão e Diversidade Religiosa concorreu nas eleições de 2018 pelo PDT e, no pleito de 2022, a candidatura foi pelo PSD, partido de Eduardo Paes, quando ficou como suplente.



Sergio Fernandes já foi procurador da Câmara Municipal de Petrópolis e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, onde atuou também como subsecretário executivo. Ele também presidiu a Fundação Leão XIII.



O Diário Oficial ainda anunciou a nomeação de Paulo Messina para a Coordenadoria de Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Neurodivergentes, vinculada à Seid, para compor a pasta.



Messina, em sua vida pública, foi eleito vereador nas eleições de 2008 e 2012, e também foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. Em 2022, concorreu a deputado federal e terminou como suplente.