Prefeito de Niterói anuncia entregas importantes no segundo semestre

O 12º Encontro de Gestores da administração Axel Grael realizado na sexta-feira (30), coordenado pelo próprio prefeito, teve a presença de secretários(as) e coordenadores(as) públicos municipais. Os objetivos foram monitorar, alinhar e acelerar ainda mais a execução de projetos e políticas públicas previstos no Plano de Metas Anual de 2023, principal instrumento de planejamento de curto prazo da Prefeitura.

Segundo Grael, o Encontro de Gestores é importante porque permite uma integração maior entre as pastas para o cumprimento das metas. Ele ressaltou que estão previstas entregas importantes para a cidade no segundo semestre.



“Esse foi um encontro de meio de ano. Verificamos uma boa execução das prioridades do governo. Neste tipo de metodologia, é importante compartilhar com todos as ações de cada pasta. A gente promove ainda mais a integração. Também identificamos onde estão os obstáculos para que as coisas andem direito. Essa reunião é um dos fatores que têm contribuído muito para o êxito da gestão no nosso ciclo de administração. Para este ano, temos várias entregas importantes. Temos a Ilha da Boa Viagem, o Parque Orla Piratininga (POP) completo, várias obras de infraestrutura urbana, o Restaurante Popular do Fonseca com uma escola de gastronomia, e obras de contenção de encostas e de resiliência nas comunidades. Teremos também o início das obras do Cinema Icaraí. É uma agenda bastante rica no segundo semestre, quando teremos a celebração dos 450 anos de Niterói”, explicou Axel Grael.



Neste momento, estão em andamento mais de 21 obras de contenções de encostas, além de ações como a macrodrenagem de Charitas, do Barreto e da Engenhoca, e a drenagem do Engenho do Mato, com previsão de entrega para este ano. Na área da Saúde, são destaques as reformas de cinco módulos do Programa Médico de Família (PMF) que estão em andamento, assim como a modernização da estrutura de 17 unidades do PMF e a implantação do prontuário eletrônico que possibilitará um atendimento mais integrado e completo à população.



O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, lembrou que 2023 tem sido um ano de conquistas importantes para a cidade.



“Essa foi uma reunião importante para fazermos uma análise do primeiro semestre. Tivemos algumas conquistas importantes. Restabelecer a relação com o governo do estado foi importante porque ficamos três anos com um diálogo interditado. Também reabrimos o diálogo com o governo federal. Vários ministros já estiveram em Niterói e outros virão no segundo semestre. Isso é muito bom para o governo e para a cidade. Fizemos entregas importantes como as obras da Miguel de Frias, que repercute na Zona Sul. Entregamos o primeiro trecho do Parque Orla Piratininga (POP), que impacta a Região Oceânica. Outra entrega que atende Centro e Região Norte é o novo Mercado Municipal de Niterói, que será inaugurado no dia 27 de julho. Isso vai ser muito bom para a autoestima da cidade. Tem a ver com a história e o futuro da cidade”, afirmou Rodrigo Neves.



O Encontro de Gestores reúne trimestralmente o prefeito e os gestores municipais, e faz parte da metodologia de acompanhamento do Plano de Metas Anual, instrumento de planejamento que tem o objetivo de acelerar projetos e entregas para a população. Um destaque deste ano é a integração do Plano de Metas Anual aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Cada meta está associada a um ODS.



A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Ellen Benedetti, ressaltou, durante o Encontro de Gestores, os avanços na transformação digital do município. Entre eles, a tramitação dos processos administrativos de maneira eletrônica e o aumento no número de serviços digitais.



“O Plano de Metas Anual é fundamental para o aceleramento dos projetos. Neste ano, as entregas estão relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e à uma metodologia que prioriza ações sociais, de governança e de sustentabilidade. Já tivemos importantes entregas esse ano como a primeira fase do Parque Orla Piratininga, as reformas de duas unidades do Médico de Família (Bernardino e Ititioca) e o coworking feminino. São ações que envolvem o engajamento de diversos órgãos municipais. O segundo semestre será de ainda mais avanços, como a tramitação de 100% dos processos administrativos da Prefeitura abertos eletronicamente até o fim do ano, o que é essencial para acelerar e aprimorar os serviços para a população”, explicou Ellen Benedetti.



A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, afirmou que a gestão fiscal responsável é uma marca da Prefeitura de Niterói.



“A gente vem consolidando a gestão municipal e a gestão fiscal como responsáveis e alinhadas com o planejamento estratégico e com uma previsão cada vez mais assertiva de receitas. Temos conseguido manter as despesas dentro de um patamar seguro, legado que começamos em 2013 e estamos mantendo. Apesar de algumas mudanças econômicas, podemos continuar os nossos projetos, implementando todo o planejamento. Mas é importante seguir com prudência e manter a gestão de forma realista”, concluiu Marília Ortiz.