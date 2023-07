Niterói recebe secretário de Saúde de Bolonha, na Itália

A secretária municipal de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider, recebeu recentemente o secretário de Saúde, Bem-estar, Nova Cidadania e Fragilidade do Município de Bolonha - Região Emília Romanha, na Itália, Luca Rizzo Nervo. O encontro, que aconteceu no módulo do Médico de Família do Bernardino, foi realizado para apresentar o sistema de saúde do município e os fluxos de trabalho no território.





Segundo a secretária, a troca de experiências é muito enriquecedora para a rede.



“É um prazer poder mostrar o trabalho desempenhado pelas equipes da saúde da família e falar da importância do diálogo com a comunidade, entendendo as necessidades de cada território. A troca de experiências de Niterói com Bolonha é enriquecedora, o que possibilita um avanço no sistema de saúde”, afirmou Anamaria.



A equipe apresentou os espaços da unidade, falou sobre cada procedimento e sobre a importância do acolhimento à população.





Lucca Rizzo agradeceu a parceria e falou sobre o trabalho.

“Agradeço a secretária de saúde por permitir esse trabalho de troca e de conhecimento das equipes e do trabalho do território com a estratégia das equipes da saúde da família e multidisciplinares. O desenvolvimento desse trabalho de proximidade, olhando para os territórios, ajuda muito, pois em Bolonha estamos procurando desenvolver estratégias como essa e, com certeza, poder conhecer o trabalho de Niterói vai ajudar a implementar novas ideias de cuidado e proximidade em Bolonha”, contou o secretário.





O diretor da Fundação Estatal de Saúde, Pedro Lima, acompanhou a agenda.



“Em nome de toda a equipe da FeSaúde, gostaria de expressar nossa gratidão pela oportunidade deste intercâmbio, que não apenas serve de estímulo para nós, mas também ilumina o caminho para novas ideias e soluções no universo da saúde. Estamos plenamente à disposição para dialogar, aprender e compartilhar”, disse Pedro.





O encontro contou com a presença do professor da Universidade Federal Fluminense, Túlio Franco, que já realiza um trabalho de cooperação entre o município e Bolonha.