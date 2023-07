Vereadora apresenta emendas para a LDO 2024, mas todas são rejeitadas

A Câmara de Vereadores de São Gonçalo votou, na semana passada, a Lei de Diretrizes Orçamentária, mas o que era para ser um planejamento para o desenvolvimento futuro da cidade e o atendimentos das necessidades essenciais da população gonçalense, nada se viu. Segundo a vereadora Priscilla Canedo, apesar do Legislativo ter rejeitado emendas que trariam qualidade de vida para a população ela disse que vai seguir fazendo a sua parte.

"Estruturar a Lei de Diretrizes orçamentárias é, sem dúvidas, um dos momentos mais importantes da produção legislativa. É através da LDO que efetivamente os políticos decidem se os cidadãos gonçalenses terão educação, saúde, cultura, mobilidade urbana, acesso a serviços diversos. O orçamento decide a existência desses serviços, assim como a qualidade", disse ela no texto.



Recentemente a vereadora Priscilla Canedo afirmou ter encaminhado diversas emendas para o poder executivo com o objetivo de fazer com que as necessidades essenciais da população gonçalense sejam atendidas, mas foi vetada.



“Esse é o meu compromisso como parlamentar democraticamente eleita de usar minhas atribuições em prol do bem comum. Minha emenda pedindo mais edições da Feira da Mulher Empreendedora, ressalta a necessidade da implementação de políticas públicas que valorizem as mulheres, que por sua vez trabalham maciçamente como empreendedoras e profissionais liberais”, explicou a política.



Priscilla complementou que mais edições da feira representam a subsistência e melhoria na qualidade de vida dessas mulheres e de suas famílias que dependem delas para sobreviver.

“Significa também uma maior divulgação do trabalho produzido por elas, fortalecimento do comércio local, resultando também no aumento da arrecadação para o município”, finalizou Canedo.

As outras emendas de autoria da vereadora que foram rejeitadas, foram: a construção de creches em Ipiíba e Arrastão; ampliação dos turnos do PEJA (Educação para Jovens e Adultos); Criação de Coordenadoria de Proteção Animal; Implantação de Lona Cultural no Rio do Ouro; adaptação de praças e espaços públicos de lazer para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, instituição do programa de aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar entre outras.