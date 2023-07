Mulher morre após receber descarga elétrica em festa

Uma mulher, de 25 anos, morreu neste domingo, 2, após receber uma descarga elétrica durante o encerramento da 30ª Exposição Agropecuária de Santa Quitéria, no Ceará.

O caso ocorreu no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins, por volta das 7h30. A vítima, Maria Letícia da Silva Regino, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal, onde foi atendida pela equipe plantonista, mas não resistiu.

De acordo com a prefeitura, responsável pela organização do evento, não há informações sobre de onde partiu a descarga elétrica. "A prefeitura está colaborando para a elucidação do fato, bem como, já iniciou diligências necessárias com objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente", disse a administração municipal.

Sobre os protocolos de segurança, a prefeitura disse que seguiu todos, inclusive "com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros que, também, disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento". "Houve a fiscalização antes e durante o evento, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias".

A gestão municipal ainda lamentou ocorrido e prestou "solidariedade aos familiares e amigos" da vítima: "Que Deus os conforte neste momento de dor".

A Exposição Agropecuária é um evento realizado por meio das secretarias de Cultura e Agricultura da Prefeitura de Santa Quitéria. A programação teve início na manhã do dia 27 de junho e terminou no domingo de manhã.