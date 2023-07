Naves do Conhecimento têm mais de 3 mil vagas em cursos e oficinas gratuitas

Com várias opções nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas em cursos e oficinas gratuitas para esse mês de julho. Os conteúdos das atividades oferecidas têm como foco a qualificação tecnológica preparando os alunos para o mercado de trabalho.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Introdução a Rede de Computadores, Mercado de Trabalho - Logística, Técnicas para Entrevista de Emprego, Tinkercad (Impressora 3D), Operador de Computador, Desenvolvimento de Games, Robótica Kids, Informática To Work, Informática Sênior, Informática Kids, Excel, Canva, Fotografia de Moda, Computação em Nuvem, dentre outros.

"As Naves contribuem decisivamente para mudar a realidade de vida de inúmeras pessoas. Oferecemos vários cursos que capacitam jovens e adultos para esse novo mercado de trabalho em constante transformação", afirmou Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.