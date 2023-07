Prefeitura do Rio lança Programa de Autodefensores destinado a pessoas com deficiência

Rio - Foi lançado nesta segunda-feira (3), pela Prefeitura do Rio, o Programa de Autodefensores, que tem o objetivo de garantir a inclusão social e a cidadania de pessoas com deficiência. A iniciativa pretende reunir 16 assistidos por projetos dos sete centros municipais de referência da pessoa com deficiência, localizados nos bairros Campo Grande, Vila Isabel, Irajá, Mato Alto, Santa Cruz, São Conrado e Centro.

Os participantes vão acompanhar de perto as ações que estão sendo planejadas para eles e também poderão participar de discussões, fazendo propostas, dando opiniões e expondo pontos de vista.



O Programa vai contar com pessoas com deficiência intelectual ou autismo, que representarão toda a comunidade. Um grupo de trabalho, formado por profissionais voluntários da Secretaria da Pessoa com Deficiência, atuará na capacitação dos autodefensores.



Uma das intenções, segundo o município, é que essa proposta também contribua para que a sociedade tenha a oportunidade de enxergar a potencialidade dessas pessoas, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e consciente sobre a diversidade humana.



A previsão é que, em dezembro, ocorra o I Encontro Municipal de Autodefensores, para marcar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse evento, os autodefensores serão os protagonistas e ficarão responsáveis por todas as etapas da organização, desde o planejamento até a execução, fortalecendo o lema "Nada sobre nós, sem Nós", atribuído às pessoas com deficiência.