Suspeito é baleado e outros dois são presos durante roubo de veículo na Zona Oeste

Rio - Um suspeito ficou ferido e outros dois foram presos durante uma tentativa de roubo de um veículo na Rua da Usina, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) realizava patrulhamento pela região quando ouviu disparos de arma de fogo, encontrou os criminosos em ação e houve confronto.

Ainda de acordo com a PM, durante a troca de tiros, um homem com uma pistola foi ferido e a vítima do roubo atingida por estilhaços. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Na ação, uma pistola, um rádio comunicador e drogas foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.