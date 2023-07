PF investiga novo caso de troca de etiquetas de bagagens com cocaína

A Polícia Federal investiga, nesta segunda-feira, 3, um novo caso de troca de etiquetas de bagagens em aeroportos brasileiros para entrada de cocaína em países europeus.



Um brasileiro foi preso ao tentar retirar duas bagagens com 45 quilos de cocaína no Aeroporto Charles de Gaulle, na França. As malas estavam com etiquetas no nome de uma passageira de Goiânia que fazia uma viagem de turismo pela Europa.



O caso aconteceu um dia antes da prisão das brasileiras Jeanne Paolline e Kátyna Baía em Berlim, na Alemanha, acusadas injustamente por tráfico de drogas e presas por 38 dias, mas só veio a público no sábado, 1, após divulgação de reportagem da Jovem Pan.

Segundo a matéria, a passageira brasileira chegou no aeroporto Charles de Gaulle e retirou sua própria bagagem e foi embora sem perceber que sua etiqueta havia sido trocada. A polícia francesa então esperou que os suspeitos retirassem as bagagens com cocaína e efetuaram as prisões de um brasileiro de 50 anos e de um estrangeiro de 31 anos, que posteriormente foi liberado.



O suspeito, o brasileiro Ângelo Sorbara, foi preso em flagrante ao tentar retirar as bagagens no setor de achados e perdidos do aeroporto. Segundo documento da polícia, Sorbara tem endereço residencial no Mato Grosso e também no Paraguai.

Ele teria viajado à Europa por pelo menos duas vezes nos últimos cinco anos, porém não possui antecedentes criminais. Ainda não se sabe o local em que as etiquetas foram trocadas. A Polícia Federal iniciou trabalho de cooperação para investigar o caso.